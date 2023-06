'Zware tijden voor Sagan: weinig uitslagen, val op kampioenschap en nu voorwaardelijke celstraf en rijverbod'

Het zijn zware tijden voor Peter Sagan. De uitslagen zijn niet meer wat ze waren, een val over de streep was zijn deel op het Slovaaks Kampioenschap. Maar het kan nog erger.

Volgens Monaco Matin was de 33-jarige wielrenner op 12 mei op weg op zijn scooter toen hij door de politie werd tegengehouden. Toen zou gebleken zijn dat Sagan wat te veel gedronken had. Alcoholtesten wezen schijnbaar uit dat hij liefst 3,36 promille in zijn bloed had.

FEESTNACHT

Deze testen werden nog voor de middag afgenomen en de avond voordien zou Sagan aardig wat tijd in café's en discotheken gespendeerd hebben. Daardoor zat de opgenomen alcohol uit die feestnacht nog in zijn bloed. Sagan zou een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van drie maanden opgelegd hebben gekregen.

Onlangs werd de renner van TotalEnergies tweede in het Slovaaks Kampioenschap, terwijl hij op de streep ten val kwam. Dat was dan nog één van zijn betere recente uitslagen, want die zijn de laatste tijd niet denderend. Al dit tegenvallende nieuws kan wel weggewerkte worden als hij nog een laatste sterke Tour rijdt.