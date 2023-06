'Belg verlaat Intermarché-Circus-Wanty en gaat naar Franse ploeg'

Laurens Huys rijdt vanaf volgend seizoen voor Arkéa-B&B Hotels. Dat meldt Het Nieuwsblad. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen.

Sinds 2022 rijdt Laurens Huys voor Intermarché-Circus-Wanty. Voordien reed hij voor Bingoal WB. Aan een profzege kwam hij nog niet.

Volgens Het Nieuwsblad zal hij vanaf volgend jaar voor Arkéa-B&B Hotels rijden. Arkéa Samsic zal vanaf volgend jaar zo heten. Hij tekende er een contract van 2 jaar en hoopt vooral op meer kansen. Bij het Franse team zal hij onder meer landgenoot Jenthe Biermans tegenkomen, die er onlangs bijtekende.

Dit jaar maakte Huys in de Giro indruk. Hij eindigde 27e in het klassement en schoof 2 keer mee in een vroege vlucht. Huys eindigde zo in een keer 8e en een keer 11e in de daguitslag.