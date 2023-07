🎥 Van Vleuten pakt eerste zege in haar regenboogtrui in de Giro Donne en is de eerste leidster

Annemiek van Vleuten heeft de macht gegrepen in de Giro Donne. De wereldkampioene reed weg op de slotklim en hield stand.

De proloog viel nog letterlijk in het water in de Giro Donne, maar de Italiaanse grote ronde is nu toch goed van start gegaan. De rensters moesten zo'n 100 kilometer afwerken, met de Passo della Colla (9,9 km aan 5,9%), als enige obstakel.

De top van de klim lag op zo'n 15 kilometer van de streep, daarna was er nog een afdaling richting finishplaats Marradi. Op de slotklim werden de laatste vluchters Andersen en Gonzalez gegrepen.

Niemand kan Van Vleuten volgen

Onder meer Lidl-Trek met Realini en Longo Borghini probeerden het, maar Van Vleuten reageerde. Op een paar kilometer van de top versnelde Van Vleuten en niemand kon de wereldkampioene volgen.

Van Vleuten reed alsmaar verder weg van de rest, waar alles weer samen kwam. Uiteindelijk hield Van Vleuten 45 seconden over op de achtervolgers, waar de Deense Uttrup Ludwig tweede werd, de Française Labous sprintte naar plek drie.

Voor Van Vleuten is het de eerste ritzege in de regenboogtrui dit jaar. Ze won al de Vuelta, maar een ritzege pakte ze daar niet. In het klassement heeft Van Vleuten nu al 49 seconden voorsprong op Uttrup Ludwig en 51 op Labous.

🚴🇮🇹 | De eerste dagzege in 2023 van Van Vleuten in de regenboogtrui is een feit. En wat een mooie! Ze krijgt de roze trui toe en pakt veel tijd! 🌈🙌 #GiroDonne23



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 1, 2023

