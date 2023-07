Jasper Philipsen mee aan de leiding in het puntenklassement, maar toch geen groene trui: dit is de reden waarom

Jasper Philipsen pakte met zijn ritzege in de derde etappe belangrijke punten voor de groene trui. Hij staat nu mee aan de leiding met Victor Lafay, maar de Fransman mag de trui toch houden.

Met zijn overwinning in San Sebastian van zondag veroverde Victor Lafay de groene trui. De Fransman was echter niet van plan om die trui zomaar af te geven en versnelde voor de tussensprint uit het peloton.

Zo kon hij als derde, na Pichon en Powless, nog 15 punten pakken voor de groene trui. Philipsen pakte bij de tussensprint nog 9 punten. Aan de streep pakte Philipsen de volle buit van 50 punten, terwijl Lafay niet meer scoorde.

Daardoor staan Lafay en Philipsen nu gelijk in het puntenklassement met elk 80 punten. Maar het reglement zegt dat de renner die het hoogste staat in het algemeen klassement de trui mag dragen.

Lafay staat door zijn sterke openingsweekend op de vierde plaats in het klassement, Philipsen staat 79ste. En dus is de trui voor Lafay. Dinsdag neemt Philipsen wellicht wel de trui over, want er staat dan opnieuw een massasprint op het programma.

"J'ai bien fait, j'ai pile poil le nombre de points pour garder le maillot"



Le regard malicieux de @victorlafay en zone mixte 😏#TDF2023 pic.twitter.com/ntj7EeU5bQ — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 3, 2023

