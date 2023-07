📷 🎥 Favoriete in Giro Donne komt met de schrik vrij na een val in het ravijn

Elisa Longo Borghini is in de Giro met de schrik vrijgekomen. Ze viel in een afdaling in het ravijn, maar kon verder en reed uiteindelijk over de finish.

De 5e rit in de Giro Donne was de koninginnenrit, maar die verliep niet vlekkeloos. In een afdaling voor de slotklim naar Ceres viel Annemiek van Vleuten. Al klom zij snel weer recht en zette ze haar tocht verder.

Elisa Longo Borghini kwam in dezelfde afdaling ten val en kwam harder neer. In een bocht ging ze rechtdoor en viel ze in het ravijn. Gelukkig lag daar gras en andere beplanting. Ze bleef even liggen, maar krabbelde uiteindelijk weer recht en ook Longo Borghini kon haar tocht verderzetten.

Ho avuto tanta paura per lei e gli occhi lucidi, poi per per fortuna l'ho vista risalire sulla sua bici e in quel momento c'é stato un sospiro di sollievo,



forza Elisa, siamo tutti con te

Zo werd het klassement in de Giro Donne deels onthoofd. Annemiek van Vleuten blijft leidster, maar Longo Borghini stond 2e in het klassement en verloor na haar val minuten. Zo is er een kandidaat voor de eindzege weggevallen.