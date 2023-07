🎥 Annemiek van Vleuten doet (ondanks nieuwe val) een uitstekende zaak in de Giro Donne, maar komt te kort voor de dagzege

Antonia Niedermaier heeft de koninginnenrit in de Giro Donne gewonnen. Ze hield op de slotklim naar Ceres Annemiek van Vleuten af. Van Vleuten kwam opnieuw ten val, maar deed ook een uitstekende zaak in het algemeen klassement.

In de Giro Donne waren we aan de koninginnenrit aanbeland. Van Salas ging het naar Ceres en onderweg ging het bijna voordurend op en af. Onderweg lag er de beklimming van de Passo del Lupo (9,8 km aan 8,6%), Vietti (10,8 km aan 3,7%) en Sant'Ignazio (4,1 km aan 8,2%). Ook de finish na 105 km in Ceres was niet vlak. De slotkilometers liepen op.

Op de Passo del Lupo ontplofte de wedstrijd. Annemiek van Vleuten dicteerde het tempo en enkel Gaia Realini kon nog volgen. In de afdaling moest de Nederlandse vooral het werk doen en Elisa Longo Borghini en Niamh Fisher-Black kwamen aansluiten.

Het tempo stokte voorin wat en nog verschillende rensters kwamen aansluiten. Ook Antonia Niedermaier, Marta Cavalli en Silvia Persico reden opeens voorin. Op de Vietti waren er verschillende aanvalspogingen en uiteindelijk was het Niedermaier die meer dan een minuut kon wegrijden.

Achter Niedermaier troepte het wat samen, maar op de Sant'Ignazio zette van Vleuten zich opnieuw op kop en de voorsprong van de Duitse daalde snel. Van Vleuten kon in de achtervolging iedereen lossen en zette in de afdaling door, waar ze echter ten val kwam. Zonder erg weliswaar. Ook Longo Borghini viel en ook harder, maar ook zijn kon verder en de Italiaanse haalde de finish.

Op de slotklim behield Niedermaier haar voorsprong en zo behaalde ze haar 4e zege uit haar carrière. Van Vleuten kwam 9 seconden later binnen en verstevigde haar leidersplaats in het algemeen klassement. Fisher-Black werd 3e.