Parcoursbouwer verdedigt de discutabele aankomst in Bayonne: "We mogen niet te strikt redeneren"

Thierry Gouvenou, parcoursbouwer van de Tour de France, heeft een dag na de discutabele finish in Bayonne gereageerd op de aankomst. Hij verdedigde de bochtige laatste kilometer.

Na de 3e rit in de Tour ontstond er een discussie over de aankomst. Jasper Philipsen leek in de spurt van zijn lijn af te wijken, maar velen hadden kritiek op het parcours die was niet rechtdoor. En daardoor leek Philipsen onregelmatig gespurt te hebben.

"We moeten toegeven dat de finish inderdaad niet recht was. Dat is heel duidelijk", vertelde parcoursbouwer Thierry Gouvenou aan Sporza. De organisatie zag wel dat het beter kon.

Al verdedigde Gouvenou ook wel de aankomstlijn: "De mensen van Bayonne hadden eerst 2 andere voorstellen gedaan, die ik allebei geweigerd had, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Uiteindelijk zijn we op hun 3e voorstel ingegaan."

"GEEN VALPARTIJEN"

"Het klopt dat die finish niet ideaal was, maar volgens mij zijn er vaker valpartijen bij een rechte finish dan met een bochtje", ging Gouvenou verder. We mogen niet te strikt redeneren. Rechte finishes zijn geen garantie op geen valpartijen."

Gouvenou gaf ook nog een extra argument om die finish te verdedigen. "Uiteindelijk zijn ze ook niet gevallen. Voor een 1e massasprint in de Tour is dat toch vrij zeldzaam", besloot hij.