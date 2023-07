Geen paniek aan de orde, maar op dit moment wel een erg streng oordeel: "Dit is niet de Wout van Aert van vorig jaar"

Wout van Aert heeft nog geen ritzege in de Tour kunnen pakken, terwijl hij er vorig jaar in totaal drie verzamelde. Aan zijn inspanningen ligt het helemaal niet. Aan de vorm dan?

In Vive le Vélo zag voormalig wielrenner Bram Tankink hem woekeren met zijn krachten. "We waren er een beetje over verbaasd dat Wout van Aert echt met zijn krachten heeft lopen smijten. Op een gegeven moment reed hij twintig seconden voor een groep achtervolgers: reed hij dan rond met een soort van frustratie?"

Het is een vraag die wel meerdere mensen zich stelden. "Als je twintig seconden voor zo'n grote groep met sterke renners rijdt, weet je toch ook dat je teruggepakt gaat worden? Daarna heeft hij ook geen rol van betekenis gespeeld. Dit is niet de Wout van Aert van vorig jaar", is Tankink streng.

© photonews

"Met de vorm van vorig jaar had hij waarschijnlijk wel nog voorop gezeten na de top van de laatste klim. Dan hadden de jongens die nu achter hem aanreden, dat gat niet toegereden. Nu reden ze dat gat best wel rap toe", oordeelde de Nederlander.

Al is het ook perfect mogelijk dat Van Aert nog gaat groeien in deze Tour, met ook de bedoeling om de piek te bereiken op het WK. "Het is nog maar de eerste week, er kan nog veel veranderen. Glasgow is nog ver. Ik denk dat hij iets minder is dan vorig jaar, maar hij kan ook aan 90% etappes winnen."