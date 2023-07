In de schaduw van de Tour ook elders koers: INEOS heeft toch nog succesvolle klassementsman, Bennett klopt Menten

Er bestaat toch nog iets anders dan de Tour de France in de koers. INEOS kan toch nog een klassement naar zijn hand zetten, als het aankomst als wedstrijden als de Ronde van Oostenrijk. In Roemenië is dan weer de Sibiu Cycling Tour begonnen.

RONDE VAN OOSTENRIJK

Jhonatan Narvaez begon met een voorsprong van een klein half minuutje aan de slotrit in de Ronde van Oostenrijk. De Ecuadoriaan dulde op de Sonntagberg nog het gezelschap van Berhe en Osborne (Alpecin-Deceuninck), maar Sobrero kreeg wel nog ruim twintig seconden extra aan zijn broek.

Over zijn eindzege moest Narvaez zich dus geen zorgen meer maken. De INEOS-man maakte er nog een dubbele triomf van door af te rekenen met Berhe en Osborne in de sprint. Floris De Tier werd negende in de rituitslag en haalt in het eindklassement ook nog nipt de top 10.

SIBIU CYCLING TOUR

In de openingsetappe van de Sibiu Cycling Tour vertrok een ontsnapping van vijf man. Die werd in de finale dan wel tot de orde geroepen, waarna de sprinters zich konden opmaken voor hun eerste afspraak in deze rittenkoers. Milan Menten deed voor Lotto Dstny een gooi naar de zege, maar Sam Bennett was nog iets sneller.