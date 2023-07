Marc Sergeant ziet hoe Wout van Aert in de Tour de France een fameuze revanche beet heeft

Marc Sergeant twijfelt er niet aan: Wout van Aert heeft in de Tour de France een fameuze revanche beet. En dat allemaal door het tijdsverlies dat Vingegaard Pogacar aansmeerde.

De voormalige sportdirecteur van Lotto analyseert in Het Nieuwsblad de gebeurtenissen tijdens de vijfde Tourrit en het is voor hem wel duidelijk welke ploeg het beste uit de verf kwam. Dat was Jumbo-Visma. Sergeant zag de Nederlandse ploeg het slim aanpakken en UAE daarentegen net in de val trappen.

Een verwijzing naar het feit dat UAE volle bak ging rijden achter de ruime kopgroep en later Vingegaard afstand kon nemen van de geïsoleerde Pogacar. Jumbo-Visma had ook het zekere voor het onzekere genomen door mannen als Van Aert en Benoot vooruit te sturen.

REKENING GEPRESENTEERD

Zo is ook de naam van Van Aert gevallen. Volgens Sergeant heeft die de rekening gepresenteerd aan Tadej Pogacar. Nadat Van Aert boos zijn bidon kapot gooide na het mislopen van de ritzege in rit 2, deed Pogacar hem even later na. Dat leek sterk op leedvermaak. Nooit een goed idee om vijanden te maken in de Tour, oordeelt Sergeant.