Sven Nys zit met ernstige zorgen over Fabio Jakobsen en heeft daar meerdere redenen voor

Fabio Jakobsen staat voor een helse uitdaging. Sven Nys heeft ernstige zorgen over hem en over het lot van de Nederlandse sprinter in de Tour de France.

Fabio Jakobsen kwam op het circuit in Nogaro stevig ten val en moest een dag later al heel erg vroeg lossen in de eerste bergrit. "Dat doe je niet uit weelde", merkt Sven Nys op in De Avondetappe. Jakobsen keerde terug, maar de ex-crosser vreest voor de etappe naar Cauterets-Cambasque. "De tweede dag na een val is het vaak veel erger."

Hoe komt zoiets eigenlijk? "Het is moeilijk uit te leggen: op één of andere manier ben je op de tweede dag na een val nog strammer. Het parcours wordt ook nog lastiger. Ik hoop dat hij het redt. Hij heeft nog al zware etappes gekend."

MENTAAL PROCES

Het is ook een mentaal proces. "Bij die twee sprintkansen lukt het net niet en dan weet je dat die zware bergritten eraan komen. Alles neem je mee in het hoofd. Uiteindelijk moet je zeggen: "Ik moet hier verder". Het siert hem wel dat hij geknokt heeft. Dat is evenveel waard als een overwinning."