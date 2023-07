Ook Rik Verbrugghe verrast over het plotse pensioen van Sep Vanmarcke: "Een paar jaar terug waren er al gelijkaardige signalen"

Sep Vanmarcke is door hartproblemen gestopt met koersen. Ook voor zijn ploeg Israel-Premier Tech was dat een verrassing. Dat vertelde sportief manager Rik Verbrugghe aan Het Nieuwsblad.

Na het BK in Izegem kwamen Sep Vanmarcke en Israel-Premier Tech te weten dat Vanmarcke van hartritmestoornissen last had. "We wisten dat er iets aan de hand was", vertelde sportief manager Rik Verbrugghe aan Het Nieuwsblad. "Maar hij heeft het definitieve besluit om te stoppen, nu zelf genomen. Ook dat komt voor ons een beetje als een verrassing."

Verbrugghe was wel positief over de onderzoeken: "Dat ze dit nu al aan het licht brengen, is een goede zaak. Het kon erger zijn, als het niet tijdig ontdekt wordt. Een paar jaar terug waren er al een paar gelijkaardige signalen, maar er is nooit iets zorgwekkends opgemerkt."

"Het is nu in een vroeg stadium ontdekt en het is best dat hij niet meer op een hoog niveau koerst", aldus Verbrugghe. "Maar het allerbelangrijkste is zijn gezondheid en dat alles voor zijn verdere leven met zijn familie goed verloopt."