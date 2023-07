Sep Vanmarcke (34) moet noodgedwongen onmiddellijk zijn fiets aan de haak hangen

Sep Vanmarcke (34) moet zijn fiets aan de haak hangen. Hij kampt met hartritmestoornissen.

Tijdens het BK zijn er bij Vanmarcke hartritmestoornissen vastgesteld en na onderzoek is er ook littekenweefsel ontdekt op zijn hart. Nog verder koersen is daardoor te gevaarlijk voor Vanmarcke, omdat het littekenweefsel kan blijven groeien en dat in de toekomst kan leiden tot hartfalen.

Op Instagram kondigde Vanmarcke zijn afscheid aan. "Hey allemaal, ik moet nieuws melden dat ik nooit had verwacht. Ik moet om medische redenen direct stoppen met koersen."

"Ik had graag nog wat jaren op het hoogste niveau gekoerst en samen met Israel-Premier Tech mooie prestaties neergezet in grote wedstrijden. Het is erg jammer en pijnlijk om op deze manier het einde van mijn loopbaan te moeten aankondigen."

Wielrennen blijft zijn passie

"Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat de problemen met mijn hart tijdig ontdekt zijn. Ik ga nu de tijd nemen om bij mijn gezin te zijn, alles een plaats te geven en na te denken over wat ik wil doen in de toekomst. Mijn hele leven stond in het teken van wielrennen. Wielrennen zal altijd mijn passie blijven."

Vanmarcke sluit zijn carrière af met 9 profoverwinningen. In 2012 klopte hij Boonen en Flecha in de Omloop Het Nieuwsblad. De Maryland Cycling Classic in september vorig jaar is zijn laatste overwinning.