Sep Vanmarcke neemt afscheid van de koers, maar denkt ook al aan de toekomst

Het kwam compleet onverwacht: Sep Vanmarcke kondigde vrijdag per direct zijn afscheid aan. Zo kwam er abrupt een einde aan zijn carrière.

Door hartritmestoornissen werd Sep Vanmarcke gedwongen om te stoppen met koersen. Uit onderzoek na het BK in Izegem bleek dat er littekenweefsel op zijn hart aanwezig was. Als hij verder zou koersen, zou het gevaar op hartfalen te groot zijn. Daarom nam hij die drastische beslissing.

"Ik heb vaak aan Sonny Colbrelli moeten denken de voorbije dagen", vertelde Vanmarcke aan Het Nieuwsblad. "Hij is een voorbeeld binnen onze generatie van hoe het kan mislopen (Colbrelli kreeg tijdens de Ronde van Catalonië in 2022 een hartstilstand, red). Na mijn bekendmaking kreeg ik meteen een bericht van hem, wat heel mooi was."

Vanmarcke had graag nog enkele jaren gekoerst, maar zal nooit meer aan topsport mogen doen. Wat brengt zijn toekomst? "Ik zou graag in de koers blijven. De sport heeft heel veel voor mij betekend en dat zal altijd zo blijven. In welke rol ik dan zal blijven, weet ik nog niet. Daar moet ik nog over nadenken. Misschien is ploegleider worden wel de volgende stap", besloot hij.