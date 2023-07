Jumbo-Visma blijft Wout van Aert steunen in zoektocht naar ritzege en legt nog eens uit waarom hij niet voor groen gaat

Wout van Aert sprak al van een 'net niet' Tour. Maar ploegleider Grischa Niermann denkt wel dat het goed komt.

Van Aert was in San Sebastian en in Limoges al twee keer dichtbij, maar Jumbo-Visma staat op de eerste rustdag nog altijd droog. Maar ze denken wel dat het vroeg of laat eens prijs zal zijn voor Van Aert.

"Wout moet vooral het moreel hoog houden. Hij gelooft in zichzelf en wij ook in hem, maar hij is ook gewoon heel goed in orde", zei Grischa Niermann bij Sporza. Een ritzege blijft nog altijd het doel.

"Dat is niet alleen een doel van Wout, maar ook van de ploeg. En iedereen heeft in rit 8 gezien dat wij, ondanks dat we de gele trui hebben, ons allemaal hebben ingespannen om voor een ritzege voor Wout te zorgen."

Van Aert zette dit jaar ook de groene trui uit zijn hoofd en Niermann denkt nog altijd dat het de juiste keuze was. "Door niet voor al die punten mee te doen, is Wout hopelijk iets minder moe met het oog op het WK." Want het WK wordt al twee weken na de slotrit in Parijs gereden.