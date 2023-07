OFFICIEEL: Remco Evenepoel zal zijn titel verdedigen in de Vuelta, dit worden zijn belangrijkste tegenstanders

Remco Evenepoel zal wel degelijk de Vuelta rijden. Dat heeft hij zelf bevestigd op zijn sociale media.

Evenepoel zette dit jaar alles op de Giro, maar die eindigde met een grote ontgoocheling na zijn coronabesmetting. De Tour kwam nadien te vroeg en dus zal Evenepoel zijn titel in de Vuelta toch verdedigen.

Evenepoel wilde op stage in het Italiaanse Val di Fassa eerst kijken of hij wel in orde zou geraken om een ronde van drie weken te rijden en de beslissing is nu gevallen. Op 26 augustus staat Evenepoel in Barcelona aan de start.

Met een ludiek filmpje op sociale media kondigde Soudal Quick-Step de deelname van Evenepoel aan, op zijn eigen sociale media zei Evenepoel: "Ik kijk uit naar een nieuwe strijd op de mooie Spaanse wegen."

In de Vuelta komt Evenepoel een groot deel van de tegenstand van de Giro weer tegen. Onder meer Primoz Roglic, Geraint Thomas en Joao Almeida hebben hun deelname al bevestigd.

Grote namen die de Vuelta rijden

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

Joao Almeida (UAE Team Emirates)

Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe)

Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla)