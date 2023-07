'2 renners blijven Soudal Quick-Step trouw, maar het mist 4 targets'

Soudal Quick-Step is naarstig op zoek naar versterking voor 2024. Er zijn contractverlengingen en Patrick Lefevere probeert de klimkern rond Remco Evenepoel ondertussen verder te versterken.

Tijdens de Giro raakte bekend dat Pieter Serry en Louis Vervaeke verlengden bij Soudal Quick-Step. Ook zou er al een akkoord met Ilan Van Wilder zijn. Zij behoren tot de klimkern rond Evenepoel. Volgens Het Laatste Nieuws zou ook Mattia Cattaneo voor 2 jaar verlengd hebben.

Ook Bert Van Lerberghe zou met 2 jaar verlengd hebben. Hij groeide dit jaar uit tot een van de betere lead-outs in het peloton. Zo kreeg hij heel wat interesse van andere teams, maar de Belg zou verlengen.

Ondertussen is Patrick Lefevere verder op zoek naar renners om de klimkern te versterken. Soudal Quick-Step had gedroomde targets, maar Matteo Jorgenson zou naar Jumbo-Visma gaan. Pavel Sivakov zou naar UAE gaan, terwijl Carlos Verona naar INEOS Grenadiers zou gaan. Laurens De Plus zou dan weer verlengen.

Een andere optie voor Soudal Quick-Step zou Geoffrey Bouchard van AG2R Citroën. Die won al eens het bergklassement in de Giro en de Vuelta.