Analist fors op dreef en het moet hem van het hart: "Horen zeggen dat Van Aert ook tuin van Vingegaard gaat verzorgen"

Al het werk dat Wout van Aert opknapt voor Jonas Vingegaard: het is in België al een groot thema geweest. Eén analist in het bijzonder heeft het daar moeilijk mee.

Aan de tafel van Vive le Vélo werd geopperd dat Jumbo-Visma naar de Tour is gekomen om met Vingegaard de eindzege te pakken. Dan hoort het erbij dat hij werk levert voor de Deen. "Is het wederzijds? Het ligt nog altijd op mijn lever wat er in de tweede etappe gebeurd is", is meteen het antwoord van Eddy Planckaert. "Als Vingegaard daar honderd meter op kop rijdt, wint Van Aert die etappe op zijn één been", is Planckaert zeker van zijn stuk. "Hij hoort het misschien zelf niet graag, maar ik ben supporter van Van Aert", benadrukt de groene trui van 1998. © photonews Dat hij fan is van Van Aert, blijkt wanneer Planckaert diens kwaliteiten opsomt. "Als een renner met zo'n capaciteit geen energie moet verspillen... Hij kan bergop rijden, hij kan alle overlevingsetappes overleven. Hij zou elk jaar drie etappes moeten kunnen winnen." De pogingen van de andere gasten aan tafel ten spijt, geraakt Planckaert vervolgens helemaal op dreef. "Ik heb horen zeggen dat Van Aert na de Tour ook nog de tuin van Vingegaard gaat verzorgen," klinkt het cynisch. "Het mag toch een keer gezegd zijn", lacht Planckaert.