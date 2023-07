Ze blijven er ook 'The Day After' volop mee lachen: ploegleider van Wout van Aert pakt uit met 'breaking news'

Je kan er maar beter mee lachen. Die houding nemen Wout van Aert en zijn ploeg aan over het feit dat een gerucht over een eventuele exit van de renner uit de Tour als een lopend vuurtje rondging.

Het was dinsdag hét grote thema in de Tour de France en ook een dag later kunnen ze het bij Jumbo-Visma amper geloven. Grischa Niermann, ploegleider bij de Nederlandse wielerformatie, heeft op zijn eigen Instagram Stories een afbeelding gedeeld die boekdelen spreekt.

Het is een foto van Wout van Aert in de ploegbus, met boven hem een banner met rode achtergrond waarop doorlopend in het wit 'BREAKING NEWS' verschijnt. Het 'breaking news' in kwestie staat onderaan ook op de foto geschreven: "Hij is hier nog altijd".

Maak u dus geen zorgen: ook in de elfde etappe van de Tour de France is Wout van Aert er nog altijd bij. Van Aert had zelf voor aanvang van de Tour verklaard huiswaarts te keuren als zijn tweede kind geboren zou worden, maar zo ver is het dus nog niet.