Zeeman legt erg groot verschil uit tussen knechtwerk van Wout en dat van Mathieu: "Daar moeten we hem bij helpen"

Merijn Zeeman mag zich in de handen wrijven dat Wout van Aert al dat knechtwerk verricht. Mathieu van der Poel staat bij Alpecin-Deceuninck in deze Tour ook ten dienste van een andere renner, maar er is toch nog een groot verschil tussen die twee zaken.

"Het knechten van Mathieu voor Philipsen gebeurt op relatief makkelijke dagen", benadrukt de sportief directeur van Jumbo-Visma in De Avondetappe. "Zijn laatste kilometers zijn fenomenaal. Wout rijdt voor de gele trui, dat is wel een verschil. Hij komt in beeld op een moment waarop anderen de gruppetto opzoeken."

Die combinatie van werken voor het team en zelf succes behalen, lijkt voor Van Aert dit jaar moeilijker te zijn. "Mensen zijn kort van geheugen. Vorig jaar pakt Wout groen, wint hij twee etappes en verandert alles wat hij aanraakt in goud. Door een samenloop van omstandigheden heeft hij nu zijn ritzege nog niet beet."

© photonews

"Als de Tour eindigt zonder ritoverwinning voor hem maar wij wel het geel winnen, gaat hij ook tevreden huiswaarts", is Zeeman zeker van zijn stuk. In een rit zoals die van dinsdag is het sowieso erg lastig. "Wout heeft in heel veel etappes heel veel tegenstanders, omdat iedereen weet dat hij zeker meegaat."

Dat is voor Zeeman deel van de verklaring waarom het voor Van Aert moeilijker winnen is. Lastig voor zo'n gedreven topsporter. "Hij heeft er dusver 9 ritten gewonnen en gaat er nog heel veel winnen. De kunst is om ontspannen te blijven en vanuit die onstpanning te kijken of er nog een kans komt. Daar moeten we hem wat bij helpen."