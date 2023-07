Tiesj Benoot (4de) onthult het plannetje van Jumbo-Visma dat perfect uitkomt

Wout van Aert probeerde enkele keren, maar het was uiteindelijk Tiesj Benoot die in de vlucht zat voor Jumbo-Visma. En hij zat met een duidelijk plan in de vlucht.

Tiesj Benoot voelde zich de afgelopen week wat ziek, maar lijkt stilaan weer de oude te zijn. Hij zat na een lange strijd mee in de ontsnapping met onder meer Teuns, Stuyven, Campenaerts en Van der Poel.

"Het was nog extremer dan dinsdag. Zelfs renners als Simon Yates raakten achterop", zei Benoot over het snelle eerste uur bij Sporza. Hij geraakte uiteindelijk in de ontsnapping en dat was met een duidelijk doel.

Bonificaties wegnemen

"We wisten dat het hectisch zou worden en we wilden meezitten om de bonificaties op de laatste klim en aan de finish weg te pakken. Daar zijn we in geslaagd." Maar goed ook, want in het peloton sprintte Pogacar nog mee voor de ereplaatsen en werd daar tweede.

Benoot strandde uiteindelijk op de vierde plaats en moest onder meer de duimen leggen tegen het duo van Cofidis. "Ik wist dat het heel moeilijk zou zijn voor de zege, maar ik voelde mijn benen en die waren niet zo slecht."