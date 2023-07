Wout van Aert krijgt bezoek van Tom Waes en doet zijn verrassende plannen uit de doeken

Wout van Aert krijgt opnieuw een kans op succes, misschien we zijn laatste. Dat vindt hij toch zelf.

Met een zware overgangsetappe op het programma ligt er waarschijnlijk nog een laatste kans voor Wout van Aert op een etappezege in de tweede week. Want vanaf vrijdag trekt het peloton de Alpen in en moet Van Aert zijn kopman Vingegaard weer bijstaan.

Van Aert kreeg voor de start bezoek van Tom Waes en Frank Lammers van 'Undercover'. Tegen hen vertelde hij hetzelfde. "Het is misschien mijn laatste kans op eigen succes. Mijn laatste kans voor we weer de bergen ingaan."

Rustige aanpak

Bij Sporza ging Van Aert er nog wat dieper op in. Hij voelt zich alleszins beter dan na de rustdag, waar hij in het begin van de etappe een moeilijk moment kende. Hij wil het dan ook anders aanpakken dan dinsdag.

"Ik verwacht dat het zwaar zal zijn en dat een echte klimmer zal winnen. Ik zal het in het begin alleszins iets rustiger aanpakken", deed Van Aert zijn plannen uit de doeken. Het wordt afwachten of de aanvalslustige Van Aert zich daaraan zal houden.