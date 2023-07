🎥 Niets aan te doen: Nederlandse blijft de baas in de Baloise Ladies Tour

Charlotte Kool heeft ook de 2e rit in de Baloise Ladies Tour gewonnen. Er stond geen maat op haar in de massasprint.

Voor de 2e etappe in de Baloise Ladies Tour ging het van Zulte naar Zulte, maar onderweg moest het peloton ook naar de Vlaamse Ardennen. Enkel in het 1 deel van de rit moest er geklommen worden en daarna was het biljartvlak.

Zo leek een massasprint onvermijdelijk. Er was wel nog een aanval van Audrey Dekeersmaeker, maar die droeg niet ver. Zo gingen we naar de verwachte massasprint.

In die massasprint stond er geen maat op Charlotte Kool. Ze zette iedereen op enkele lengtes en won voor Anna Henderson en Emma Norsgaard. Kool won eerder al de proloog en de 1e rit en verstevigde zo nog wat haar leiderstrui.