Jumbo-Visma krijgt veeg uit de pan: "Steek laten vallen met Van Aert en dat achtervolgt ploeg, waar ben je bang voor?"

Wout van Aert moest al lang een rit gewonnen hebben. Dat Jumbo-Visma de kans liet liggen om dat te verwezenlijken, gaat in de hoofden spelen, meent Henk Lubberding.

De Nederlander, die zelf aan zijn actieve wielercarrière drie ritzeges in de Tour overhield, spaarde Jumbo-Visma in De Avondetappe niet. "Met Van Aert hebben ze al een flinke steek laten vallen", verwijst Lubberding naar de gemiste kans op ritwinst in het begin van de Tour. "Dat achtervolgt de hele ploeg."

RITWINST BELANGRIJK

"Van Aert moet en zal een etappe winnen, dat straalt er van af", vindt Lubberding. "Na een tijd geraak je dat ook beu in het belang van het hele team. Benoot laten ze dan meegaan in een ontsnapping. Schijnbaar is een rit winnen toch belangrijk. Het steekt volgens mij dat voor de beste ploeg van de wereld de teller nog op nul staat."

ENERGIE SPAREN

En dan kost wat kost de nul wegvegen, zo werkt het niet in de Tour. "Het is nu wat geforceerd. Dat Benoot zijn kans gaat voor de overwinning: goed. Maar dan laten ze 'm nog rijden voor de tweede plek... Knechten moet je toch ook sparen? Als de overwinning weg is, spaar dan je energie."

Volgens Lubberding zitten ze bij Jumbo-Visma aan het eind van zo'n rit ook met een ei in de broek voor een eventuele late versnelling van Pogacar. "Als de bonificatieseconden weg zijn, gaat Pogacar toch niet demarreren? Ik vraag me af: waar ben je bang voor?"