Nederlandse blijft de Baloise Ladies Tour domineren: ze wint ook de ochtendetappe in Knokke-Heist

Charlotte Kool heeft ook de ochtendetappe van de 3e rit in de Baloise Ladies Tour gewonnen. In de massasprint stond er opnieuw geen maat op haar. Zo wordt haar voorsprong in het klassement opnieuw wat groter.

Voor de voorlaatste dag van de Baloise Ladies Tour stond er in de ochtend eerst een ochtendetappe op het programma. Vanuit Breskens ging het naar Knokke-Heist. In totaal was de rit ruim 82 km lang.

De etappe werd gekleurd door 2 rensters. Ze kregen een vrijgeleide van het peloton, waar dsm-firminich controle hield. In de finale werd het duo gegrepen.

In de finale trok dsm-firminich het peloton nog in waaiers. Daarna bereidde het de sprint voor kopvrouw Charlotte Kool voor. Voor de sprint was er nog een zware val. Kool trok er zich niets van aan en was weer oppermachtig. Ze won voor Lucinda Brand en Emma Norsgaard.

De Nederlandse won eerder ook al de proloog en ritten 1 en 2. Met een nieuwe zege breidde Kool haar voorsprong in het klassement opnieuw uit. 's Avonds is er nog een tijdrit van 17,1 km in Knokke-Heist. Kool heeft 18 seconden voorsprong op Brand en 21 op Norsgaard.