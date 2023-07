Armstrong zwaait met lof, Hincapie is kritisch voor Wout van Aert: "Er zit iets niet juist"

Wout van Aert moest zondag zijn meerdere erkennen in Wout Poels. Armstrong en Hincapie loven Van Aert, maar begrijpen ook al zijn inspanningen niet.

"Hij is in mijn ogen de beste wielrenner ter wereld. Dat denk ik nog steeds", zei Armstrong in zijn podcast The Move. "Je kan héél veel over Wout van Aert zeggen, maar niet dat hij een pannenkoek is. Dat verwoordde Wout Poels heel goed na zijn zege. "Maar er zit iets niet juist", zei Armstrong.

En ook George Hincapie was het daar mee eens. "Als je de gele trui in de ploeg hebt en je kan zelf meeglippen in de goede ontsnapping, waarom zou je dan nog al dat werk opknappen? Het was niet zijn verantwoordelijkheid", was Hincapie duidelijk.

"Waarom moet je met 7 of 8 minuten voorsprong aan die slotklim beginnen? Hij had gewoon mee moeten glijden, van wiel tot wiel. Waarom zou je meer werken dan alle andere vluchters als je voor de ritzege gaat? Hij had zichzelf meer kansen op de ritzege kunnen geven", zei Hincapie ook nog.

Armstrong ziet een mogelijke verklaring. "Het zit gewoon in zijn DNA. Of het nu in het profpeloton is of in een fietsgroepje onder vrienden: er is altijd die ene man die in alle omstandigheden keihard rijdt. Van Aert is zo’n renner. Hij lijkt nooit zonder energie te vallen."