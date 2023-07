🎥 Geen twee op twee voor Lotte Kopecky: Duitse Liane Lippert net iets sterker in de sprint

In de tweede rit van de Tour de France Femmes heeft Lotte Kopecky haar gele trui kunnen behouden. Geen tweede ritzege, want de Duitse Lippert was iets sterker in de sprint.

In tegenstelling tot de eerste rit was er in de tweede rit meer aanstalten om in de vlucht te gaan. De Australische Williams en de Duitse Ludwig kozen voor de aanval, maar zij werden al snel weer gegrepen. Op zo'n 50 kilometer even schrikken na een valpartij van wereldkampioene Van Vleuten, Lippert en Longo Borghini. Maar zij konden allemaal snel weer aansluiten. 🚴🇫🇷 | Ai! Daar ligt ineens Annemiek van Vleuten. Ze staat gelukkig snel op en wordt door haar ploeg teruggebracht. Dat was even schrikken. 🤕🤕 #TDFF2023⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/9hk3anhnaO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 24, 2023 De drie Nederlandse vrouwen Kastelijn, Van Agt en Koster reden nog weg, maar de groep van de favorieten was niet ver. In een afdaling richting de slotklim kwam Van Agt zwaar ten val, de Nederlandse moest opgeven. Koster en Kastelijn werden op de slotklim gegrepen en de strijd in de groep der favorieten barstte los. Lotte Kopecky moest even een gaatje dichten op de klim, maar ze kwam wel weer terug. Het werd een sprint in Mauriac en Vollering zorgde voor de perfecte lead-out voor Lotte Kopecky. Maar de Duitse kampioene Liane Lippert was duidelijk sterker en pakte de ritzege. Kopecky werd tweede, de Italiaanse Silvia Persico derde. Kopecky blijft wel in het geel. 🚴🇫🇷 | Een groep met favorieten gaat sprinten voor de dagzege. Het is Liane Lippert die Lotte Kopecky verslaat. De Belgische behoudt wel de gele trui. 🇩🇪🥇 #TDFF2023⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/DNetPpgFn2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 24, 2023 Results powered by FirstCycling.com