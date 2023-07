🎥 Lotte Kopecky heeft logische verklaring voor tweede plaats in de Tour: "Jammer"

Geen twee op twee voor Lotte Kopecky in de Tour de France Femmes. Ze had in de finale af te rekenen met pech.

Lotte Kopecky werd door Demi Vollering perfect afgezet voor de sprint in Mauriac, maar de Duitse Liane Lippert was net iets sneller. Al had Kopecky wel een goede verklaring voor haar tweede plaats.

"Ik voelde plots mijn achterwiel weg slippen in de sprint. Ik denk dat mijn achterband lek was, een leegloper. Het is jammer, want de lead-out van Demi (Vollering, nvdr.) was perfect en het was mooi geweest om hier mijn tweede te winnen", zei Kopecky bij Sporza.

SD Worx was voor de koers niet van plan om het geel van Kopecky te verdedigen, maar ze hield wel stand op slotklim. Door de bonificaties breidde ze haar voorsprong zelfs nog wat uit. Dinsdag volgt er wellicht een sprint, waar dan de kaart van Lorena Wiebes wordt getrokken.