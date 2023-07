Eerste prijs voor UAE na de Tour: pech voor potentiële Vuelta-concurrent Evenepoel maar Hirschi maakt het goed

In de Tour greep UAE naast de hoofdprijs, maar Marc Hirschi heeft er voor gezorgd dat UAE wel aan het langste eind trok in de Ordiziako Klasika. En dat nadat ploegmaat Ayuso nog met pech af te rekenen kreeg.

Ook na de Tour de France gaat de koers bij de mannen verder. In Spanje is de Prueba Villafranco - Ordiziako Klasika al gereden. What's in a name? Het is een eendagskoers van ruim 165 kilometers waar de klimmers wel hun ding in kunnen doen, met meerdere beklimmingen van de Alto de Abaltzisketa en de Alto de Altzo.

Op de voorlaatste klim ontstond er een kopgroep met mooie namen. Healy was de enige die nadien nog kwam aansluiten en de Ier trok meteen fel door. Ayuso had nog meer punch in de benen en reed vervolgens weg met Hirschi en Lazkano. Al zou ook de Zwitser niet op alle versnellingen kunnen antwoorden.

VALPARTIJEN IN SLOTKILOMETER

Het duo Ayuso-Lazkano dus voorop, maar Hirschi en Healy bleven achtervolgen. Die druk had effect: eerst Lazkano en vervolgens Ayuso gingen in de slotkilometer onderuit in een bocht. Ayuso zal in de Vuelta bergop wellicht een concurrent zijn voor Evenepoel. Gelukkig voor de Spanjaard kon ploegmaat Hirschi in de sprint Healy kloppen.