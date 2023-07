Gele Kopecky doet met haar inspanning landgenote die de bolletjes verovert de das om en Wiebes zegt een grote dank u

Het is zoals ze het voorzien hadden bij SD Worx: Kopecky met een belangrijke inspanning, Wiebes met de ritzege in de Tour de France Femmes. Al scheelde het niet veel of het was voor Julie Van de Velde geweest in rit 3.

Kathrin Hammes had er in de eerste kilometers het meeste zin in en de Duitse was de enige. Een solovlucht was meteen geschapen. Ook Labecki wilde tot in de kop van de koers geraken, maar een chasse patate was haar deel. Dat was ook het deel van de rit waarin wel enkele klimmetjes op het programma stonden, zij het van vierde categorie.

Toen begonnen er wel wat rensters sprongen te maken. Ook Julie Van de Velde achtte haar moment gekomen, nadat Hammes tot de orde was geroepen. Op de Côte des Andrieux en de Côte de Saint-Robert sprokkelde de renster van Fenix-Elegant vier punten: in elk geval hield ze aan haar onderneming zo de bolletjestrui over.

AANSTORMEND PELOTON

Van de Velde bleef maar doorstomen. Op 5 kilometer van de aankomst had onze landgenote nog 35 seconden: ineens mocht toch gedroomd worden van een stunt. Of zou het aanstormende peloton toch nog de verwachte massasprint forceren?

Het werd een dubbeltje op zijn kant: de lead-out van Kopecky deed Van de Velde de das om. Mét resultaat ook voor SD Worx, want Wiebes versloeg Marianne Vos in de sprint. Kopecky werd derde en pakte zo nog wat bonificatieseconden. Van de Velde troost zich dus met de leiding in het bergklassement en de prijs van de strijdlust.