In 2024 een Tour om van te dromen? Evenepoel kan het waarmaken, maar grote uitdaging lonkt: "Dat zou transitie zijn"

De ene Tour is nog maar afgelopen of het is al dromen van die van 2024. Zeker als Evenepoel zou meedoen, dan belooft het misschien een nog betere Tour te worden.

Zelfs in het verre Amerika beginnen ze te watertanden bij die gedachte. "Laten we erop hopen. Als je nog een superster in de mix gooit, wordt dat een Tour om van te dromen. Het is boeiend om daar aan te denken", zegt voormalig wielrenner Brent Bookwalter op NBC.

Ook in de VS volgen ze de saga over de interesse van INEOS in Evenepoel. "Er zijn zelfs geruchten over bij welk team Remco zal rijden. Wellicht zal dat zijn huidige ploeg Soudal Quick-Step zijn. Dat was dit jaar in de Tour puur een sprintersploeg."

© photonews

Dat moet dan volgend jaar een klassementsploeg worden. "Ze behaalden een laat succes met de ontsnapping van Kasper Asgreen, maar dat zou ook een transitie zijn. Bij de ploeg van Pogacar zag je nu ook een upgrade met een sfeer van kameraden en een cohesie."

Het zal geen sinecure zijn om Evenepoel te omringen zoals dat het geval is bij zijn potentiële concurrenten. "Het zal interessant zijn om te kijken of Soudal Quick-Step met een ploeg komt die Remco evenzeer kan ondersteunen zoals ze dat bij UAE en Jumbo-Visma doen met hun kopmannen."