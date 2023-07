OFFICIEEL: Soudal Quick-Step doet het opnieuw en houdt helper van Evenepoel nog wat langer bij zijn 'tweede familie'

Soudal Quick-Step doet opnieuw wat het onlangs ook al deed: een contractverlenging aankondigen van een renner die Remco Evenepoel mogelijk nog diensten gaat bewijzen. Josef Cerny blijft langer bij de ploeg.

De Tsjech staat bekend als een echte hardrijder en heeft al ettelijke uren op kop van het peloton gesleurd. Vooral op het vlakke komt de 30-jarige renner, die bezig is aan zijn derde seizoen bij de ploeg, dus goed uit de verf. Bijvoorbeeld om Evenepoel dan uit de problemen te houden, want Cerny was eerder dit jaar onderdeel van de Giro-ploeg.

"Ik ben heel blij dat ik voor twee jaar bijgetekend heb bij Soudal Quick-Step", reageert Cerny zelf op zijn nieuwe verbintenis. "De Wolfpack is mijn tweede familie geworden. Ik was blij dat ik de kans kreeg om hier te blijven", aldus de winnaar van de proloog in de Ronde van Romandië. Onlangs tekende ook Cattaneo bij.

Another rider extends with Soudal Quick-Step 💥



Winner of four races in the team’s colors, @cernyjosef has signed a new contract that will see him stay with the Wolfpack until the end of 2025: https://t.co/i8H3g2trpw pic.twitter.com/cCUA37avYg — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 25, 2023

"Ik heb al goede resultaten behaald en wil progressie blijven maken in mijn carrière, terwijl ik ook hard werk voor de ploegmaats en hen help te presteren in sommige van de grootste koersen", besluit Cerny, die nu onder contract ligt tot het einde van 2025.