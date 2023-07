Oud-wielrenner heeft niets dan lof voor Remco Evenepoel en pleit voor geduld: "Die showdown komt eraan!"

Voor wat hij tot dusver al bewezen heeft, verdient Remco Evenepoel niets dan lof. Een showdown met mannen als Vingegaard en Pogacar in de Tour: dat is nu wat iedereen hem wil zien aangaan.

Op NBC laat ex-renner Sam Bewley zich lovend uit over Remco Evenepoel. "Hij wint bijna elke koers waarvoor hij een rugnummer moet opspelden. Remco heeft nog niet deelgenomen aan de Tour de France en iedereen wil die showdown zien met hem erbij."

Ondanks dat zijn debuut in de Tour er nog moet komen, kan Evenepoel wel al enkele adelbrieven voorleggen. "Hij heeft het in andere wedstrijden wel al opgenomen tegen Pogacar. Hij heeft als 19-jarige San Sebastian gewonnen. Hij is the real deal", twijfelt Bewley geen moment aan de capaciteiten van Evenepoel.

© photonews

"Volgend jaar zouden we over drie grote kanshebbers kunnen praten in plaats van het enkel te hebben over die twee", verwijst de Nieuw-Zeelander naar Vingegaard en Pogacar. "We wilden de showdown tussen Remco en Pogacar zien in Luik-Bastenaken-Luik. Pogacar is dan gevallen. Wees gewoon geduldig, die showdown komt eraan!"