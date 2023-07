Bolletjestrui Julie Van de Velde krijgt ook lof van Marianne Vos: "Door deze nadelen bijzonder knap"

Julie Van de Velde had bijna de 3e rit in de Tour de France Femmes gewonnen, maar in de laatste hectometers haalde het peloton haar nog bij.

Op de voorlaatste beklimming van de dag viel Julie Van de Velde aan. Ze kreeg uiteindelijk 2,5 minuten voorsprong van het peloton. Het leek een moeilijke opdracht te worden, maar ze weerde zich enorm. Pas op zo'n 300 meter van het einde kwam het peloton over haar. Achteraf was het voor Van de Velde enorm balen. Al stelde ze zich met een de Prijs van de Strijdlust en de bolletjestrui wel tevreden. Van haar ploeggenotes kreeg ze ook heel wat felicitaties. Ook kreeg Van de Velde van Marianne Vos felicitaties. "Het was echt heel close. Ontzettend knap van haar", vertelde de Nederlandse aan de NOS. "Het leek lange tijd alsof we het niet gingen redden, maar de wind stond in haar nadeel en ook het parcours was in dalende lijn. Daardoor kon het peloton meer snelheid maken. Zeker als het zich op de sprint voorbereidt. Dus nogmaals: knap dat ze zolang standhield."