Renner die voor doping gestraft is, reageert fel: "Jullie trekken mijn carrière zonder bewijs in twijfel"

Miguel Angel Lopez is door de UCI voorlopig geschorst. Al kan die daar niet mee lachen. Op sociale media heeft hij fel op zijn straf gereageerd.

De UCI verdenkt Miguel Angel Lopez ervan dat hij in de aanloop van de Giro 2022 in het bezit van een verboden middel was en dat ook gebruikte. Ook meldde de UCI dat het daarvoor nieuw bewijs had. Daarom legde het Lopez een voorlopige schorsing op.

"Ik ben niet op de hoogte van het bewijsmateriaal dat de UCI heeft. Daarom wil ik graag verklaren dat er geen objectief bewijs is en dat al mijn dopingtests altijd negatief geweest zijn", reageerde Lopez op zijn voorlopige schorsing. "Ik heb nooit verboden middelen ontvangen, gebruikt of zelfs maar aangevraagd. Dus al helemaal niet in de Giro vorig jaar."

Lopez reageerde dan ook fel op zijn voorlopige schorsing: "Deze schorsing schaadt mij en mijn eer, mijn team en zelfs de gehele Colombiaanse wielerploeg. Mijn carrière wordt zonder bewijs in twijfel getrokken."

Ook zal de Colombiaan alles doen om zijn naam te zuiveren: "Ik wil graag verklaren dat ik alle wettelijke middelen die ik tot mijn beschikking heb, zal aanwenden om mijn naam te zuiveren. Ook verzoek ik de UCI om mijn schorsing direct op te heffen. De schorsing is volledig onevenredig."