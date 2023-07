🎥 SD Worx en het peloton misrekenen zich in de Tour de France Femmes: jonge Duitse profiteert, Lotte Kopecky behoudt het geel

Ricarda Bauernfeind heeft de 5e etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. Ze reed in de finale weg en profiteerde van het lange wachten in het peloton. Lotte Kopecky behoudt het geel.

De Tour de France Femmes zette zijn tocht richting de Pyreneeën verder en voor de 5e rit ging het naar Albi. In het 1e deel van de etappe ging het voortdurend op en af, maar richting de aankomst vlakte het af. De rit was 126 km lang. Vooraf viel er al groot nieuws te rapen: Lorena Wiebes kwam door maagproblemen niet meer aan de start. Zo had SD Worx een renster minder. 11 rensters zorgden voor de vlucht van de dag. Onder meer Justine Ghekiere was mee. In het peloton was er controle, waar achteraan ook de deur openstond. Onder meer oud-wereldkampioene Elisa Balsamo moest lossen. Halfweg was het voor de kopgroep al gedaan. Op de 1e officiële klim van de dag haalde het peloton hen bij. Het tempo in het peloton lag hoog en zo werd die uitgedund. Onder meer Marianne Vos moest lossen. In de aanloop naar de bonussprint viel Ricarda Bauernfeind aan. Claire Steels kon eerst volgen, maar na de bonussprint moest ze lossen. De Duitse kreeg meer dan anderhalve minuut voorsprong van het peloton, waar er lange tijd geen tempo was. Uiteindelijk zette Marlen Reusser zich op kop. Ze bracht het verschil naar een halve minuut en in de slotkilometers ging de Zwitserse er nog met Liane Lippert ervandoor. Het verschil werd kleiner, maar voor de zege kwamen ze te laat. Die was voor Bauernfeind. Reusser won het sprintje voor de 2e plaats en Kopecky won de sprint van het peloton, goed voor de 4e plaats. Kopecky blijft ook leidster. 🚴🇫🇷 | Ricarda Bauernfeind koos voor de aanval en overwon! De 23-jarige Duitse boekt de grootste overwinning uit haar loopbaan. Marlen Reusser en Liane Lippert komen te laat! 🇩🇪🔥 #TDFF2023⁣



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/TKlmdfQEml — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 27, 2023