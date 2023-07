De sterren staan weer bijzonder goed: eenzelfde cocktail als bij de eerste overwinning van Evenepoel in San Sebastian

Als er één klassieker Remco Evenepoel op het lijf geschreven is, dan wel de Clasica San Sebastian. Ook dit jaar is Evenepoel er weer bij en is hij een grote kanshebber voor winst.

De deelnemerslijst is bekend, het parcours is uitgetekend: alles en iedereen is klaar voor de Clasica San Sebastian van zaterdag. De wedstrijd waarin Remco Evenepoel nog ongeslagen is. Twee keer eerder meldde de huidig wereldkampioen zich aan de start, evenveel keer ging hij met de overwinning aan de haal.

FRISHEID GROOT VOORDEEL

Wanneer we de deelnemerslijst grondig onder de loep nemen, zien we al een scenario opduiken dat ons doet denken aan de eerste zege van Evenepoel in San Sebastian. Toen was hij nog iets minder bekend, maar hij verscheen fris aan de start en dat was zijn grootste voordeel. De andere grote namen waren vermoeid na een zware Tour.

Dat zal nu opnieuw het geval zijn. Van de grootste uitdagers van Evenepoel heeft enkel Ayuso geen Tour gereden. En daarnaast ook nog wel outsiders als Mollema, Hirschi en Buitrago. Voorts is het toch afwachten wat Tour-mannen als Bilbao en Rodriguez nog in de tank hebben. Is het na 2019 en 2022 ook in 2023 raak voor Remco?