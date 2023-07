Lotte Kopecky ziet ploeggenote in de Tour de France Femmes opgeven

Voor de 5e etappe was Lorena Wiebes een van de topfavorietes voor de dagzege, maar haar team kondigde aan dat ze niet meer aan de start kwam. Ze heeft maagproblemen.

"Natuurlijk is dit een groot verlies voor SD Worx in deze Tour de France Femmes", reageerde ploegleider Danny Stam via de teamkanalen. "Want er zouden nog enkele sprintmogelijkheden voor haar geweest zijn, maar de gezondheid gaat altijd voor."

Lorena Wiebes is leaving @LeTourFemmes after illness. She’s suffering from stomach issues & consequently can’t start in Onet-Le-Château. "Of course this is a sportive loss for Team SD Worx, ‘cause there were still sprint opportunities. But health always prevails," says Danny Stam pic.twitter.com/gqM1vh9AN6