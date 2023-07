'Tadej Pogacar ziet belangrijke knecht het team verlaten'

De voorbije seizoenen werkte Davide Formolo zich bij UAE als een van de belangrijke knechten op. Zo won hij samen met Tadej Pogacar de Tour in 2020 en 2021.

Formolo heeft nog tot eind 2024 nog een contract, maar volgens Global Cycling Network zou dat contract niet uitgedaan worden en trekt hij naar Movistar.

Zo zou Pogacar een belangrijke helper zien verlaten. Formolo won in 2015 in het begin van zijn carrière een rit in de Giro. In 2019 kroonde hij zich ook tot Italiaans kampioen.

🚨 Davide Formolo update. UAE Team Emirates will not stand in his way. He will leave the team at the end of the season. No official comment yet but he will race for Movistar in 2024 🇮🇹 🇪🇸 🟢⚪️🔴