"Een paar keer een catastrofe vermeden": de organisatie verklaart de uitsluiting in de Tour de France Femmes

In de Tour de France Femmes is er na de 5e etappe heel wat commotie ontstaan. Demi Vollering kreeg 20 seconden straftijd en haar ploegleider Danny Stam werd uitgesloten.

Tijdens de 5e rit probeerde Demi Vollering na haar lekke band in het peloton terug te keren. Daarbij reed ze in het zog van haar eigen volgwagen. Het leidde tot een gevaarlijke situatie, waarbij de volgwagen van SD Worx even in de graskant moest rijden. De wedstrijdjury kon er niet mee lachen en gaf Vollering 20 seconden straftijd. Ploegleider Danny Stam kreeg een uitsluiting.

"De organisatie heeft niets met die beslissingen te maken. De UCI-commissarissen namen de beslissingen", was Marion Rousse, de koersdirectrice van de Tour de France Femmes, bij Sporza duidelijk.

Rousse kon nog begrijpen dat de volgwagen Volllering nog naar de staart van de karavaan terugbracht. "Want dat zie je bij de mannen ook", verduidelijkte ze. "Maar zorgwekkender is dat de ploegleider daarna met zijn renster in zijn zog toch nog naar voren probeerde te rijden. Daar zijn we een paar keer aan een catastrofe ontsnapt."

Vooral voor Vollering had Rousse schrik. "Met die actie bracht Stam zijn eigen rensters en enkele concurrenten in gevaar. Dat willen we niet zien", besloot ze.