Lotte Kopecky ziet al een nieuw doel opduiken: "Het zou dom zijn om het te laten liggen"

Lotte Kopecky is aan een sterke Tour de France Femmes bezig. En er komt opeens nog een extra doel bij: de groene trui.

De Tour de France Femmes kon voor Lotte Kopecky niet beter beginnen. Ze won de openingsetappe en pakte met ruime voorsprong de gele trui. Na 5 ritten draagt ze de leiderstrui nog altijd.

Ondertussen was Kopecky ook nog altijd in het bezit van de groene trui. Ze staat daar aan de leiding en door de opgave van ploeggenote Lorena Wiebes is er een extra kandidaat-winnares minder. Kopecky heeft na 5 ritten op nummer 2 Ashleigh Moolman 47 punten voorsprong in het puntenklassement.

Met nog een sprintersetappe, een bergetappe en een tijdrit kan de winst in dat klassement haar nauwelijks nog ontglippen. Na de 6e etappe kan Kopecky zelfs al zo goed als zeker zijn, want in die 6e etappe zal ze wellicht voor de zege kunnen sprinten. Nadien zijn er nog slechts 60 punten te verdienen en in de tijdrit zal ze wellicht ook nog punten pakken.

Ook Kopecky beseft dat groen binnen handbereik ligt. "Het ziet er goed uit. Het zou dom zijn om de groene trui nu te laten liggen", zei ze bij Het Nieuwsblad.