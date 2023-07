Ook renster en ploegleider van AG Insurance-Soudal Quick-Step uit de Tour gezet: "Karma"

Tijdens de Tour de France Femmes blijft de wedstrijdjury zijn handen vol hebben. Na de tijdstraf voor Demi Vollering werd in de volgende rit een renster uit de koers gezet.

Er was na de 5e rit al de 20 seconden straftijd voor Demi Vollering en haar ploegleider Danny Stam werd uitgesloten. Tijdens de 6e rit was er nog een incidentje.

De jury zag dat Lotta Henttala aan de klink van de volgwagen hing, om op die manier weer naar voren te worden gebracht. De jury was onverbiddelijk en gooide de Finse van AG Insurance-Soudal Quick-Step meteen uit de wedstrijd. Ook ploegleider Servais Knaven werd uitgesloten.

Gabrielle Pilote had weinig medelijden met Henttala. "Dit is karma", schreef ze op Twitter. "In de vorige rit flikte ze het ook al voor mijn ogen, maar deze keer werd ze betrapt. Dat is de prijs voor vals spel."

Tijdens de 5e rit had Henttala van de jury nog clementie gekregen. Ze kwam buiten tijd aan, maar stond met nog 8 andere rensters voor een gesloten overweg. Daardoor werden ze allen opgevist.