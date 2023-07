Opvallend: rensters eindigen buiten tijd, maar worden toch opgevist: "We moesten sprinten tot de streep"

In de 5e rit van de Tour de France Femmes zijn 9 rensters buiten tijd geëindigd. Toch mogen ze in de volgende etappe aan de start staan.

Door het geaccidenteerde begin van de 5e etappe in de Tour de France Femmes raakten verschillende rensters al snel op achterstand. Er was een ruime groep met onder meer Elisa Balsamo, maar daarachter was er nog een groep van 9 rensters.

Die groep kwam in Albi uiteindelijk buiten tijd aan. 1'53" na het overschrijden van de tijdslimiet kwamen ze nog over de streep. Onder meer Lotta Henttala en Maaike Boogaard van AG Insurance-Soudal Quick-Step zaten in die groep.

Toch zullen ze in de volgende etappe mogen starten. "2 km voor de streep moesten we voor een gesloten overweg stilstaan", verklaarde Marjolein van't Geloof op Twitter. "De jury nam de tijd op en nadien sprintten we tot de finish." In het juryrapport stond er dat ze 2'10" verloren hadden. Daardoor werden ze opgevist.