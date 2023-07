Remco Evenepoel verdedigt zijn titel in de Clasica San Sebastian: dit zijn zijn belangrijkste concurrenten

Remco Evenepoel won vorig jaar met veel overmacht de Clasica San Sebastian. Een jaar later staat hij opnieuw aan de start en opnieuw is er heel wat concurrentie.

Vorig jaar pakte Remco Evenepoel in de Clasica San Sebastian met een straf nummer uit. Hij reed op de beklimming van de Erlaitz iedereen uit het wiel en pakte hij met een solo van meer dan 40 km uit. Zo won hij voor de 2e keer San Sebastian.

Een jaar later kan Evenepoel er voor de 3e keer winnen. Al is de concurrentie niet min. Zo zal Simon Yates er opnieuw bij zijn. Die moest vorig jaar als laatste lossen en Yates toonde al een goede vorm in de Tour de France. Ook zijn er Juan Ayuso en Giulio Ciccone.

Bahrain Victorious pakt dan weer met een stevige selectie uit. Pello Bilbao en Mikel Landa vuren de selectie aan. Bij INEOS Grenadiers rekenen ze dan weer op Carlos Rodriguez en ook Rui Costa zal in San Sebastian meerijden. Ook BORA-hansgrohe heeft met Bob Jungels en Aleksandr Vlasov 2 goede kandidaten.

Alpecin-Deceuninck rekent op Quinten Hermans, terwijl er ook nog Alexey Lutsenko is. Ten slotte zijn er ook nog Ben Healy, Neilson Powless en Romain Bardet.