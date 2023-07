Zware gevolgen voor SD Worx: UCI neemt besluit na gevaarlijk manoeuvre en ongepaste uitspraken

Danny Stam is uit de Tour de France Femmes gezet. De UCI kon niet lachen met het gevaarlijk manoeuvre in de 5e rit en de uitspraken van de ploegleider. Daarom zet het hem uit de koers.

Na de 5e etappe in de Tour de France Femmes was er heel wat commotie ontstaan. Demi Vollering had, vanwege stayeren, 20 seconden straftijd gekregen. Vollering moest na een lekke band terugkeren en werd volgens de wedstrijdjury daarvoor te veel door de volgwagen van SD Worx geholpen.

Vollering vond de beslissing apart, maar ploegleider Danny Stam kon er niet mee lachen. Hij vond dat de wedstrijdjury niet capabel was om de wedstrijd te leiden.

Voor de start van de 6e etappe nam de UCI een nieuwe beslissing: Stam moet de Tour verlaten. Een gevaarlijk manoeuvre tijdens de achtervolging van Vollering en zijn ongepaste uitspraken na de rit halen ze als reden aan.

"Wat kan ik erop zeggen? Het zal niet veel veranderen. Ik moet het accepteren. De UCI heeft altijd het laatste woord", reageerde Stam bij Sporza. Volgens Stam gaf de UCI geen duidelijke reden en vindt hij dat zijn actie niet zo raar was. "Maar daarover zijn de meningen verdeeld."