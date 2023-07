🎥 Remco Evenepoel laat zich er over uit of ze bij Soudal Quick-Step dan toch nog voor verrassend plan kunnen gaan

Bij Soudal Quick-Step weten ze wel wat gedaan: volledig de kaart van Remco Evenepoel trekken en dan maken ze een goede kans op winst in de Clasica San Sebastian. Of kan het nog een verrassende aanpak worden?

Remco Evenepoel is vooraf de topfavoriet. Logisch dat zijn ploeg er alles aan doet om hem in stelling te brengen. Ook Alaphilippe komt aan de start, maar diens vorm is de laatste jaren wisselvallig. Al blijft het wel een koers die hij op een goede dag aankan.

Op de ploegenvoorstelling wilde freelance journalist Nairo Quintana van NBC Bay Area dan ook weten of de Wolfpack enkel voor Evenepoel gaat of ze hen beiden wil uitspelen. "Dat gaat zeker wat afhangen van de koerssituatie. Vanaf de Jaizkibel is het een lange finale", weet Remco Evenepoel.

"We gaan waarschijnlijk veel onderling praten, om te zien wie zich goed voelt en wie zich wat minder voelt", haalt de tweevoudig winnaar van de Spaanse eendagskoers aan. "Ik denk dat de finale ons beiden enorm goed ligt. Het is in de finale een steile klim. Ook de afstand is goed: niet te lang, niet te kort."

Opvallend dat Evenepoel het kopmanschap dus niet absoluut opeist. "We hebben beiden een goede kans om de koers te winnen, maar we zullen het zien."