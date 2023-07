De jury lacht er niet mee in de Tour de France Femmes: nu krijgt Lotte Kopecky een waarschuwing

Lotte Kopecky is alomtegenwoordig in de Tour de France Femmes, maar de jury maakt duidelijk dat ook de gele trui zich aan de regels moet houden. Kopecky heeft een waarschuwing gekregen.

Het is sowieso al een erg drukke Tour de France Femmes geweest voor de jury. Er was de tijdstraf voor Demi Vollering en de uitsluiting van haar ploegleider Danny Stam en renster Lotta Henttala vanwege stayeren. De jury kijkt er dus nauw op toe dat de reglementen gerespecteerd worden en durft ook streng in te grijpen.

Ook het sprintgedrag van de rensters wordt onder de loep gehouden. In de aanloop naar de sprint van het peloton in de zesde etappe, zat Lotte Kopecky in het wiel van Marianne Vos. Charlotte Kool wilde die positie ook graag en zij en Kopecky kwakten tegen mekaar.

GEEN STRAF

In het juryrapport na afloop van de zesde Touretappe is hier ook melding van gemaakt. Beide rappe dames hebben een waarschuwing gekregen voor onjuist gedrag dat gevaar kan veroorzaken. Een straf kregen ze niet opgelegd. Die zal er ook later in de Tour voor dit soort incident niet komen, want dit was de laatste sprintkans op het vlakke.