Lotte Kopecky doet monden open vallen in lastige bergrit, ploeggenote Vollering slaat dubbelslag in de Tour

In de Tour de France Femmes lijkt de beslissing gevallen over de eindzege. De Nederlandse Demi Vollering heeft de lastige bergrit naar de Tourmalet gewonnen.

De zevende rit in de Tour de France Femmes stond al lang met rood omcirkeld in de strijd om de eindzege. Het was uitkijken naar het grote duel tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

Het team van Van Vleuten voerde de forcing op de eerste beklimming, de Col d'Aspin. Al op 35 kilometer van de streep versnelde Van Vleuten, enkel Vollering en Niewiadoma konden de wereldkampioene nog volgen.

In de achtergrond bleef Lotte Kopecky bij de andere favorieten voor het podium en kwam met hen ook boven op de Col d'Aspin. Maar in de afdaling begonnen Van Vleuten en Vollering naar elkaar te kijken, de Poolse Niewiadoma profiteerde en reed bijna een minuut weg.

🏁20KM



πŸ’¨ @KNiewiadoma gains a small lead over @AvVleuten and @demivollering after she accelerated on the descent of the Col d'Aspin. Neither Annemiek van Vleuten or Demi Vollering can respond.



πŸ’¨ @KNiewiadoma prend une petite avance sur @AvVleuten et @demivollering après… pic.twitter.com/ujrdxVhOTu — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 29, 2023

Vollering en Van Vleuten weigerden samen te werken en de groep met onder meer Kopecky kwam nog terug in de achtergrond. De achtervolging op Niewiadoma werd ingezet door Reusser, de ploeggenote van Vollering.

Op de Tourmalet keken Vollering en Van Vleuten lang naar elkaar, met nog altijd Kopecky daarbij, maar op zo'n 5,5 kilometer versnelde Vollering dan toch. Van Vleuten probeerde, maar kon Vollering niet volgen.

πŸš΄πŸ‡«πŸ‡· | Daar gaat Demi Vollering! Lotte Kopecky moet lossen, maar ook Annemiek van Vleuten zit op een klein gaatje, is dit het moment van deze Tour de France Femmes? #TDFF2023⁣



πŸ“Ί Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/CIggS5kgQj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 29, 2023

De Nederlandse reed als maar verder weg van Van Vleuten en co en ging uiteindelijk ook op en over Niewiadoma. In de mist pakte Vollering de zege en de gele trui, Van Vleuten kwam als derde binnen op 2'34". Lotte Kopecky werd fantastisch zesde op iets meer dan 3'30" en heeft nog altijd uitzicht op het podium.

Results powered by FirstCycling.com