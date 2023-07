🎥 Net geen Belgische zege: Matej Mohoric gaat op steile slotklim nog op en over Lotto Dstny-renner en slaat dubbelslag

Matej Mohoric heeft de 2e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Hij was op een steile slotklim de sterkste en pakte ook de leiderstrui. Lennert Van Eetvelt deed een gooi naar de dagzege, maar werd in de slotmeters nog bijgehaald.

Op de 2e dag van de Ronde van Polen stond er al meteen een stevige aankomst bergop op het menu. Vanuit Leszno ging het naar Karpacz, goed voor bijna 203 km. De slotklim was zo'n 10 km lang met stroken tot 15%.

Een vroege vlucht van 3 kleurde de dag. Het was meteen duidelijk dat ze geen enkele kans op de ritzege hadden. Op zo'n 25 km van de streep werden ze alweer gegrepen.

Het peloton begon in gesloten orde aan de voet van de slotklim. Tim Wellens probeerde als 1e weg te rijden, maar het peloton liet hem niet begaan. Daarna was het aan Sam Oomen en Rafal Majka. De Pool zette door en in de slotkilometers kreeg hij het gezelschap van Lennert van Eetvelt.

Samen ging dat duo de slotkilometer in, maar op de steile pentes bleek dat niet genoeg. In het zicht van de finish werden ze nog door het sprintende peloton bijgehaald. Matej Mohoric won voor Joao Almeida en Michal Kwiatkowski. Ilan Van Wilder werd 5e en Sylvain Moniquet 9e. Van Eetvelt strandde uiteindelijk op plaats 11. Mohoric is de nieuwe leider in Polen.