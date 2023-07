Een bekroning voor een mooie Tour de France Femmes: renster van Fenix-Elegant krijgt de Prijs van de Superstrijdlust

Yara Kastelijn heeft in de Tour de France Femmes de Prijs voor de Superstrijdlust gekregen. Zo wordt de Nederlandse en haar team voor een mooie Tour bekroond.

In de voorbije Tour de France Femmes was Fenix-Elegant een van de meest attractieve ploegen. Er was Julie Van de Velde die een dag de bolletjestrui droeg en net naast een ritzege pakte.

Yara Kastelijn had meer geluk. Ze droeg enkele dagen de bolletjestrui en kon ook een ritzege boeken. Op weg naar Rodez schudde ze een solo van bijna 20 km uit haar benen.

Bijna elke dag was Kastelijn in de aanval te zien. Daarvoor werd ze ook beloond. Ze kreeg de Prijs voor de Superstrijdlust. Een mooie bekroning voor de Nederlandse en Fenix-Elegant.

Op het podium was er nog een mooi moment. Kastelijn riep haar ploeg mee op het podium en samen poseerden ze voor de foto. Julie De Wilde hees Kastelijn daarbij omhoog.